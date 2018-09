Le navigateur Brave lance la bêta de sa version 1.0

Une toute nouvelle interface

Si l'on parle beaucoup deces dernières semaines, il faut rappeler que le navigateur conçu par Brendan Eich est encore en phase de rodage.La version 0.24 à peine disponible, Brave annonce aujourd'hui que la très attendue 1.0 est de sortie pour les utilisateurs qui souhaitent participer aux tests.Basé sur Chromium, Brave se différenciait jusqu'à présent assez peu de son illustre modèle. De nombreux changements dans l'interface du navigateur sont donc à prévoir, avec notamment l'intégration d'unet de divers éléments de personnalisation.Brave annonce également que le blocage des publicités est plus efficace, et permet désormais la sélection automatique de la région du monde dans laquelle vous vous trouvez.Enfin, le navigateur bloque par défaut tout ce qui a trait à Google Accounts et à sa fonctionnalité Sync, tout comme le rapport de données télémétriques spécifique à Chrome. L'envoi des données saisies dans la barre de recherche à Google Suggest est également désactivé par défaut.Outre ces nouveautés réjouissantes pour le respect de la confidentialité des utilisateurs, cette version 1.0 apporte avec elle le support des extensions Chrome, dont nous vous parlions il y a quelques semaines