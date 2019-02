Le navigateur Brave sur Android consommerait jusqu'à 40% moins que les autres

Brave, le navigateur Android « autonomy-friendly »

Des atouts suffisants pour faire frémir la concurrence ?

Source : Brave

Il y a quelques jours,annonçait fièrement que son navigateur maison était moins gourmand en mémoire que Google Chrome , de l'ordre de 33 à 66 %. Aujourd'hui, le groupe démontre que le navigateur est également moins énergivore sur Android.Pour leurs tests, les équipes de Brave annoncent avoir utilisé un Samsung Galaxy S9 (sous Android 9.0), lequel a été équipé de Brave donc, mais aussi des autres navigateurs web populaires. Pour chaque navigateur, le groupe aen se rendant successivement sur une vingtaine de sites populaires, chacun étant conservé dans un onglet.À ce petit jeu, c'estqui s'est montré le plus gourmand en énergie, tandis que Edge et Chrome sont au coude-à-coude. De son côté, Brave est le seul navigateur à, puisqu'il requiert deux fois moins d'énergie que Firefox, et environ 35 à 40 % de moins que Edge et Chrome.Les équipes de Brave expliquent : «».Toujours selon les géniteurs de Brave, pour uneparfaite, ce test a été mené sur un smartphone très populaire, avec les dernières versions en date de chaque navigateur, et dans «».À voir maintenant si cela va permettre à Brave de concurrencer efficacement ses rivaux.