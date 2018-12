Brave met à jour son navigateur sur iOS

Une meilleure gestion des mots de passe

Dans un communiqué, le navigateur créé par Brendan Eich a annoncé que. L'ancien moteur de navigation a en effet été remplacé par WKWebView pour un meilleur affichage des pages web, un chargement plus rapide des contenus et une augmentation des performances. L'expérience de navigation a elle aussi été améliorée et rendue plus sûre.Cette nouvelle version exploite davantage les fonctionnalités présentes dans iOS12, comme la possibilité de remplir automatiquement certains mots de passe de sites web ou un numéro de carte bleue. Brave incorpore l'AutoFill Password et le rend compatible avec des applications de gestion de mots de passe comme 1Password ou Dashlane pour que les informations soient renseignées en toute sécurité. Il faudra cependant paramétrer cette fonctionnalité en allant dans Réglages > Mots de passes puis activer « Préremplir mots de passe », avant d'aller les renseigner dans « Mots de passe Web/apps ».Enfin, certaines fonctionnalités que l'on retrouvait sur les précédentes versions du navigateur n'ont pas été incluses dans cette version 1.7 mais seront rajoutées en début d'année prochaine : les mises à niveau HTTPS, le blocage de certaines publicitaires dans quelques pays d'Europe et d'Asie ou encore le réglage des cookies.