Coronavirus : au tour de la NASA de renvoyer ses employés chez eux après un dépistage positif

L'ARC se met au télétravail

Trois jours après un test de télétravail

Au sein de la célèbre agence spatiale, le centre de recherches ARC () a annoncé cette politique après que l'un de ses membres a été testé positif au coronavirus.Le test positif d'un travailleur a été confirmé dimanche 8 mars. Si, pour les responsables du centre de recherches, le danger est réduit, il faut rester prudent. Les responsables ont déclaré : «».Dans un communiqué publié ce lundi, l'administrateur de la NASA, Jim Bridenstine a déclaré : «» Il ajoute qu' «».L'accès au centre de recherches est donc désormais limité au personnel essentiel. C'est-à-dire, pour Jim Bridenstine, aux personnes dont la fonction est de «». La NASA a également remis à plus tard trois missions aéroportées (DeltaX, DCOTTS et S-MODE) qui devaient décoller du centre de recherches ARC.L'obligation fait directement suite à un test de télétravail que l'agence avait réalisé quelques jours auparavant, le 6 mars, afin de déterminer quel serait l'impact du coronavirus sur ses activités quotidiennes. Un «», selon Jim Bridenstine, qui n'a rapporté «».À ce jour, selon le site Space.com, les États-Unis recensent 564 cas de coronavirus. La plupart se trouveraient dans l'État de Washington et en Californie, où se situent respectivement le siège de la NASA et le centre de recherches ARC.