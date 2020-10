Ne l'appelez plus Bing, mais Microsoft Bing (et il semblerait que ce soit un changement majeur)

Début octobre, Microsoft annonçait que son moteur de recherche Bing changeait de nom : place désormais à Microsoft Bing. Dans son communiqué, le géant de la tech justifie ce choix pour mieux refléter "l’intégration continue de nos expériences de recherche dans toute la famille Microsoft."

En parallèle, Microsoft a annoncé l'extension du programme Give with Bing à de nouveaux pays. En plus des utilisateurs américains, les Français, Britanniques, Canadiens, Australiens, Italiens, Allemands et Espagnols peuvent désormais reverser leurs points Microsoft Rewards pour financer les causes de leur choix parmi les 1,4 million d'ONG partenaires. Parmi elles : l’UNICEF, Médecins Sans Frontières, Sidaction ou Les Restaurants du Cœur.