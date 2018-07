Qwant repense complètement son interface

Lire aussi :

Modifié le 05/07/2018 à 20h10

Dans un billet daté du 4 juillet , l'équipe de Qwant indique qu'elle met finalement son design à jour. Pour rappel, le dernier changement majeur a eu lieu lors de la mise en place de la version en 3, en avril 2015. Plus de trois ans après, il était donc logique que le moteur de recherche propose une nouvelle interface plus moderne. De plus, la première version définitive de Qwant a été lancée le 4 juillet 2013, soit il y a exactement cinq ans, une date symbolique qu'il était logique de fêter.Pour repenser le design et l'interface utilisateur, Qwant explique qu'il s'est basé sur plusieurs tests lui permettant, par exemple, d'en tirer des cartes de chaleur des éléments qui attirent l'œil de l'utilisateur. Suite à de multiples analyses, le moteur de recherche a fait le choix d'abandonner ses trois colonnes traditionnelles (Web, actualité et réseaux sociaux). Néanmoins, les catégories apparaissent toujours dans une section plus petite présente à gauche de l'écran. Celle-ci rassemble les catégories Web, actualités, réseaux sociaux, mais aussi images, vidéo et shopping.Qwant tient aussi à mettre en avant les Instant Answers, qui permettent d'offrir des « interactions plus riches et plus immédiates ». Le moteur de recherche encourage également ses utilisateurs à contribuer au développement de Wikipédia en leur proposant un nouveau bouton qui explique la procédure : « Apprenez à enrichir l'encyclopédie Wikipédia ».Des thématiques particulières telles que la musique ou le sport sont mises en avant par le biais d'une « double navigation » donnant accès à des actualités et des options qualifiées de « contextuelles ».De façon générale, l'interface et l'expérience utilisateur tendent à se simplifier afin de mettre en avant le contenu apparaissant sur les pages des résultats de recherche. Beaucoup n'appréciaient que très peu le principe des trois colonnes, un point que l'on peut désormais considérer comme réglé. La version 4 a également été adaptée pour mobile et propose désormais les résultats de recherche sous forme de carte indépendante.