Galaxy Watch : Samsung dévoile officiellement sa nouvelle montre connectée

Au revoir Samsung Gear, bonjour Galaxy Watch !

Une montre plus autonome et pensée pour le bien-être

Jeudi 9 août, Samsung donnait l'une de ses conférencesà New-York. Le constructeur a dévoilé son nouveau Galaxy Note 9 , la dernière génération de ses smartphones à stylet. Mais le fabricant avait d'autres produits à mettre en avant, dont sa nouvelle montre connectée.Ce sera donc la. Le constructeur a profité de ce nouveau modèle pour changer le nom de sa gamme, qui s'appelait précédemment. Un choix cohérent pour permettre aux utilisateurs d'identifier plus facilement le produit en reprenant un nom connu du grand public.La montre reste fidèle aux précédents modèles. Elle arbore un design rond, qui lui fait ressembler davantage à une montre traditionnelle. Elle est disponible en deux tailles d'écran, 42mm et 46mm, pour s'adapter à toutes les tailles de poignet et est équipée de l'OS maison de la marque, Tizen - malgré les rumeurs insistantes la voyant passer sous Wear OS, le système d'exploitation de Google.La grosse nouveauté apportée par laest la présence d'une puce 4G. Il sera possible pour les utilisateurs de laisser leur téléphone à la maison durant leurs séances de sport, tout en continuant de recevoir leurs messages ou d'écouter leur musique en streaming. Le constructeur n'a toutefois annoncé aucun partenariat avec un opérateur français pour l'heure.L'appareil inclut également un capteur cardiaque, est résistante sous l'eau pour des séances de natation et possède un tout nouveau processeur double-cœur Exynos 9110 cadencé à 1,15 GHz. Samsung promet une autonomie de plusieurs jours, sans plus de précisions, et un produit pensé pour le bien-être, avec plusieurs fonctions de contrôle du stress et du sommeil en fonction du rythme cardiaque de l'utilisateur. Le suivi sportif est également la fonction clé de cet appareil, avec de nombreux sports pris en charge.La Galaxy Watch sera disponible le 24 août aux Etats-Unis à partir de 329,99$ et le 14 septembre en France. Aucun prix n'a été annoncé lors de la présentation concernant la version européenne.