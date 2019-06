Bosh dévoile officiellement ses moteurs de vélo électrique nouvelle génération

© Bosch

Arrivée prévue pour 2020

© Bosch

Nouvelles batteries, nouvel écran

© Bosch

Source : Electrek

Lesconventionnels de la marque sont divisés en deux catégories : lesd'un côté, et de l'autre des versions. L'évolution naturelle attendue par les utilisateurs était donc de, et c'est bien ce que proposerapour sa prochaine mouture, qui devrait développer une(Newton/mètre). À titre de comparaison, la ligne de moteurs précédente, de taille similaire, développait 40 Nm.Deux variations feront donc leur apparition : laet la. Toutes deux sont parfaitement identiques vu de l'extérieur, mais la versionpermettra desa aussi dévoilé une nouvelle ligne de moteurs adaptés aux vélos «» cesà raz le sol pour transporter des objets volumineux, voire des personnes qui n'ont pas froid aux yeux. Ce modèlesera lui aussi capable d'atteindre les 45 km/h.Lesde la marque vont elles aussi connaître une mise à jour. Cesauront une capacité de 625Wh, contre 500Wh pour le modèle précédent. En outre, ces équipements coûtant relativement cher, Bosch proposera aussi une batterie, avec une capacité de seulement 400 Wh.Parmi les mises à jour, l', qui fournit les informations de vitesse ou l'état de charge de la batterie, devrait aussi être capable de, afin d'ajuster l'amorti. Cette option n'a cependant pas été proposée lors des démonstrations.Cette nouvelle version dupermettra aussi de servir d', en désactivant le moteur lorsqu'il ne sera pas enclenché sur le vélo. Néanmoins, ce service ne sera pas gratuit, et même si ces vélos sont plus lourds que des vélos classiques,