Ford s’offre une start-up de trottinettes électriques

Spin

Une étape pour Spin, qui vise haut

Proposer de la micro-mobilité là où les transports en commun sont peu présents

La start-up née à San Francisco en 2016,, a officialisé avoir été rachetée parpour un montant total avoisinant, comme le révèle une source proche du dossier à nos confrères de TechCrunch.La start-up de trottinettes électriques, composée d'une équipe d'ingénieurs, de concepteurs, d'opérateurs, d'avocats et de décideurs politiques chevronnés, a lancé son premier système de mobilité en libre-service en mars 2017 aux États-Unis.Spin propose sesdans plusieurs villes des États-Unis et cinq campus universitaires. Avecet, Spin est l'une des trois sociétés à avoir déployé des machines à San Francisco ; mais la start-up avait dû faire face au refus de déploiement des autorités (un dossier qui sera d'ailleurs réexaminé la semaine prochaine).La société californienne ne voit en cette acquisition qu'une étape. Elle espère, ces prochaines années, déployer desdans plusieurs centaines de lieux, parmi lesquelles des métropoles, des villes de taille moyenne ou d'autres campus universitaires. Spin veut adopter une stratégie de complément d'infrastructures de transport déjà existantes et ainsi desservir les communautés et les quartiers qui ont davantage besoin de la micro-mobilité qu'elle propose.Ford, de son côté, avait déjà mis un pied dans le secteur de la trottinette en déployant son service Jelly sur le campus de la Perdue University, dans l'Indiana aux USA.