La batterie externe RAVPower blanche ou noire disponible à -25 %

Black & white

Chaaaaaargez !

Modifié le 26/07/2018 à 16h19

Cela faisait longtemps que nous n'étions pas aller fouiner du côté d'Amazon, mais nous avons réparé cette erreur en vous dégottant un petit code de réduction (CYRVG676) qui vous permettra de faire baisser de 25% le prix de la batterie externe RAVPower dans sa version noire comme dans sa version blanche. Vous pourrez ainsi obtenir ces produits pour 29 ou 30 euros respectivement.Amazon oblige, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine, et pourrez si vous le souhaitez ajouter une garantie supplémentaire d'un ou deux ans contre les pannes pour quelques euros supplémentaires.Compatible avec la plupart des smartphones et tablettes actuels, y compris la Nintendo Switch, cette batterie externe de la marque RAVPower sera le compagnon idéal de tous vos voyages. Avec une capacité de 26800 mAh, vous pourrez recharger votre téléphone jusqu'à six fois sans sourciller, ou bien charger trois appareils en même temps grâce à ses trois ports USB.Si elle ne supporte pas la technologie Qualcomm Quick Charge, sa technologie iSmart 2.0 lui permet tout de même de délivrer une sortie de 5,5A pour la plupart des appareils. A noter enfin que vous pourrez recharger intégralement cette batterie externe en une quinzaine d'heure après l'avoir branché sur le secteur.