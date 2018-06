Le chargeur solaire/batterie externe pour téléphones portables RAVPower à 19.59 euros

Besoin d'énergie ?

Modifié le 28/06/2018 à 14h47

C'est encore une fois Amazon qui nous procure ce bon plan. En allant faire un tour sur la plateforme de vente en ligne, vous pourrez découvrir cette Powerbank équipée de panneaux solaires, de la marque RAVPower, et son prix qui passe de 29,99 euros à 19,50 euros grâce au code de réduction 482UN3YP.Une sympathique petite réduction de 30% pour ce produit aussi utile qu'ingénieux, et qui bénéficie en outre de la livraison en un jour ouvré si vous êtes clients Amazon Prime.Cette batterie externe RAVPower vous sera d'une aide précieuse si vous décidez de partir à l'aventure, et que vous avez besoin de recharger vos appareils électroniques en court de route. Grâce à sa batterie de 15 000 mAh, vous pourrez recharger un iPhone 8 jusqu'à trois fois, ou un Galaxy S8 au moins deux fois. Et en cas de besoin extrême, vous pourrez toujours compter sur ses panneaux solaires pour recharger vos appareils.Pour le reste, cette powerbank peut être reliée à n'importe quelle prise pour se recharger. Taillée pour l'aventure grâce à sa coque résistant aux chocs, elle dispose aussi d'une lampe torche LED que vous pourrez allumer au besoin.