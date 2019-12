CES 2020 : Wello, start-up française, dévoile son vélo cargo à assistance électrique solaire

© Wello

Family, un vrai mode de transport alternatif zéro émission

Une autonomie pouvant atteindre les 100 kilomètres quotidiens avec les panneaux solaires

Source : Wello

Basée à Saint-Denis, dans le département et la région de La Réunion, et au Mans, Wello pourrait bien être l'une des start-up les plus convoitées de la délégation issue de la French Tech envoyée au CES 2020, qui a lieu du 7 au 10 janvier 2020. À Las Vegas, plus précisément au Pavillon Français, la jeune société fondée par Arnaud Chéreau en 2015 dévoilera « Family », un étonnant vélo cargo à assistance électrique solaire.Family pourrait bien représenter le vélo cargo de demain, et ainsi répondre aux besoins et usages des futurs utilisateurs et de la Smart City. Conçu comme une vraie solution de mobilité intelligente destinée au grand public, l'engin séduira autant pour sa partie vélo, symbolisée par sa légèreté, sa taille et son aspect protecteur de l'environnement ; que pour sa partie voiture, pour son confort, sa capacité d'emport et sa protection contre les phénomènes naturels classiques, comme la pluie.À Vegas, Family devrait être présenté comme un véritable mode de transport alternatif destiné aux trajets courts et visant à désengorger les rues des villes. Il est à la fois compact, connecté et, nous le disions, écologique. Grâce à sa batterie rechargeable via des panneaux solaires de nouvelle génération ou, à défaut, sur secteur, le vélo cargo de Wello peut être un engin avec zéro émission de CO2.Le vélo cargo 3 roues est équipé d'une batterie dont l'autonomie atteint les 60 kilomètres par jour et peut grimper jusqu'à 100 kilomètres par jour avec les panneaux solaires. Outre son empreinte carbone nulle ou, au pire, dérisoire, Family est un véhicule urbain connecté. Ce dernier possède sa propre application mobile, ce qui lui permet de générer des données enregistrées dans le Cloud en temps réel.La géolocalisation, en cas de vol, pourrait s'avérer très précieuse, et Wello s'engage à se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD) en assurant une sécurisation des informations. Les données d'utilisation récoltées, elles, permettront à l'utilisateur d'analyser son usage au quotidien, et serviront ainsi à améliorer son expérience. Notons qu'il dispose d'une connectivité Bluetooth.Enregistré dans la catégorie des vélos, Family peut, malgré sa carrosserie et ses trois roues, circuler sur les pistes cyclables. Ses dimensions (L 225 cm x l 85 cm x H 175 cm) et son poids (75 à 85 kg) lui permettent d'embarquer un passager adulte à l'arrière, ou deux enfants. Le vélo devrait être disponible sur commande dès 2020.