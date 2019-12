CES 2020 - NAWA Racer, un concept de moto électrique qui offre jusqu'à 300 km d'autonomie

© NAWA Technologies

Une batterie hybride

Une autonomie généreuse

Source : Electric Cars Report

Le CES 2020 qui se tient à Las Vegas à partir du 7 janvier 2020 sera l'occasion d'admirer le NAWA Racer, un concept de moto électrique hybride offrant une autonomie longue distance.Le deux-roues a été conçu par NAWA Technologies, une société française. Il est équipé d'une batterie embarquant à la fois des cellules lithium-ion et des super condensateurs. Ces derniers sont d'ailleurs la spécialité de l'entreprise, fondée en 2013 et basée à Aix-en-Provence.La promesse est alléchante. Avec ce système, NAWA annonce «», permettant d'obtenir une moto électrique performante sans être trop énergivore, pour tenir sur la longueur.La société promet en outre un nouveau mode de gestion d'énergie, qui doit optimiser le poids et l'autonomie du Racer. «», s'enthousiasme-t-on du côté d'Aix.NAWA Technologies clame par ailleurs qu'il est possible de recourir à un tel système hybride sur n'importe quel véhicule électrique, du plus léger (vélo) au plus lourd (camion). Si la technologie se montre aussi efficace et fiable que prétendue, cela pourrait donc bien être le début d'une nouvelle tendance.Côté design, NAWA Racer revêt une esthétique rétro-futuriste, inspirée des café racers des années 60 bien que remise au goût du jour. Le véhicule a surtout été pensé pour un usage urbain. La moto fera une apparition au CES 2020 de Las Vegas , dont le coup d'envoi est programmé pour le 7 janvier.