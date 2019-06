BMW présente la Vision DC Roadster, un concept de moto électrique futuriste et sportive

Look sportif

Phares LED

Source : communiqué de presse

, une histoire d'amour qui se renforce. Ces derniers mois, la firme d'outre-Rhin n'a cessé de déclarer sa flamme aux, comme le prouvent ses nombreux projets en la matière : au moins cinq nouveaux modèles électrifiés fouleront les routes d'ici 2021, et encore plus d'ici 2025 Tenu à Munich, son événement maisona été l'occasion de montrer un peu plus sa passion à l'égard de ce créneau d'avenir, notamment en dévoilant un: la. Ici, il est avant tout question d'un concept, qui reflète en quelque sorte ses ambitions de demain. La voir un jour prendre le chemin de la commercialisation est une autre histoire.Le fait est que cetteaffiche un look sportif, marqué par des lignes à la fois très soignées et dynamiques. Visuellement,. La marque allemande reste en revanche très évasive quant à ses caractéristiques techniques. À peine prend-on connaissance de ses matériaux -oupour le cadre, à titre d'exemple.La multinationale évoque également une, qui laisserait présager une. Mais sans aucune certitude. L'engin se dote par contre de phares arrière et avant, ainsi que de signalisations lumineuses latérales. Et c'est à peu près tout. Le reste dupropose un contenu très marketingà se mettre sous la dent.