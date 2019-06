Le scooter électrique BMW C Evolution aurait un toit (à la manière du C1)

© BMW

Un scooter électrique « avec un toit » chez BMW ?

Un goût de C1 ?

Source : Electrek

En effet, de récents brevets déposés par le constructeur allemand laissent entendre quesongerait à proposer un nouveau, doté d'un, rappelant évidemment le célèbre C1 de la firme.En tout début d'année,annonçait un franc succès pour sa gamme de motos et scooters, avec pas moins de, dont. C'est le modèle, décliné en deux versionset, qui était concerné ici, et dont la France constituait alors le premier marché mondial.Ainsi, dans un futur plus ou moins proche, BMW pourrait proposer une, avec un. Une fois installé, ce dernier permettrait au pilote de s'attacher via une ceinture, et de profiter d'un arceau de sécurité, rendant par la même occasion le port du casque optionnel.Rappelons que le nouveauavait été présenté en septembre 2016 ; il dispose d'un moteur électrique de 19 kW, qui permet de filer jusqu'à 129 km/h, avec une autonomie de 160 km environ. La versiondélivre de son côté une puissance de 11 kW, son autonomie est d'environ 100 kilomètres et sa vitesse maximale est de 120 km/hEvidemment, ces quelques brevets déposés par BMW n'ont pas forcément vocation à devenir réalité un jour, mais il se pourrait bien que le constructeur se rappelle aux, lancé au début des années 2000 (et arrêté quelques années plus tard...).