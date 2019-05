BMW va lancer sa trottinette électrique E-Scooter à l'automne 2019

© BMW

BMW x Micro

BMW pense aussi aux enfants

Source : BMWBLOG

Le marché des trottinettes électriques accueille un nouveau concurrent :. L'entreprise allemande a en effet dévoilé son nouveau modèle : laNéanmoins, si vous êtes fan deet/ou de BMW, vous savez que ce dernier s'est déjà positionné sur ce créneau, avec la sortie de laplus tôt dans l'année. Mais la E-Scooter est le fruit de sa, spécialiste de ce mode de transport.En quelques mots, le dernier modèle de BMW est équipé d'unet d'une. Cette configuration offre à la trottinette uneet une. Côté sécurité, l'appareil dispose de deux systèmes de freinage, ainsi que de feux avant et arrière. Enfin, puisqu'elle s'adresse essentiellement aux citadins, lapeut se replier sur elle-même, en se verrouillant, pour être transportée plus facilement.Par ailleurs, le constructeur en a profité pour proposer une, de 3 à 12 ans. Cette version non électrique se distingue par la présence d'un siège, censé faciliter sa prise en main par les plus jeunes. Ce dispositif peut ensuite être enlevé, et le guidon ajusté, au fur et à mesure de la croissance et des progrès de l'enfant. La «» s'affiche en deux coloris : noir et orange ou blanc et rose, là où la E-Scooter n'est disponible qu'en noir. De quoi rendre presque jaloux les adultes.La commercialisation de ces deux modèles débutera. La E-Scooter devrait être vendue àet la Kids Scooter à 120 euros.