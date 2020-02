LG et ZTE renoncent au MWC à cause du Coronavirus

ZTE et LG quittent le navire MWC

Source : Gsmarena

En cause ? Le virus 2019-nCov, ou coronavirus , qui oblige les constructeurs chinois à prendre des mesures drastiques pour ne pas alerter les organisateurs, futurs visiteurs et autorités de santé publique locales.Alors que Huawei et Xiaomi ont fait savoir ce matin qu'ils partiraient deux semaines plus tôt afin de subir une quarantaine en amont de l'événement, LG annonce purement et simplement renoncer à sa venue à Barcelone.», écrit un porte-parole du constructeur à The Verge. «». Très précautionneux, le constructeur sud-coréen (15 cas ont été déclarés dans le pays jusqu'à présent) fait aussi savoir qu'il tiendra des événements séparés au cours de l'année afin de présenter ses nouveautés.Il y a quelques heures, le géant chinois ZTE a également fait savoir qu'il annulait sa conférence de presse prévue lors de l'événement barcelonais. Il devrait néanmoins être présent dans les travées du salon afin d'y présenter ses nouveaux produits.