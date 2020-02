Coronavirus : pour le MWC, les représentants chinois de Huawei devront subir une quarantaine

© Martina Badini / Shutterstock.com

Une mesure exceptionnelle

Un problème seulement détourné

Source : Le Figaro

Prochaine échéance : le Mobile World Congress de Barcelone, le grand raout de la téléphonie mobile qui se tiendra en Espagne du 24 au 27 février prochain. Alors pour ne pas manquer l'immanquable, Huawei, Xiaomi et ZTE ont consenti à partir deux semaines plus tôt afin de subir une quarantaine.D'après des informations du Figaro, Huawei, ZTE et Xiaomi ont fait savoir que leur délégation censée se rendre à Barcelone à la fin du mois quittera la Chine deux semaines plus tôt avec tout le matériel de présentation. Ce faisant, les concernés subiront ainsi les 14 jours de quarantaine recommandés pour s'assurer ne pas être porteurs du virus 2019-nCov.Autre mesure : les trois constructeurs chinois auraient aussi décidé de se reposer davantage sur leurs employés européens afin de réduire le contingent de délégués chinois à faire le voyage. Mais comme le rappelle Le Figaro, Huawei mobilise chaque année quelque 400 personnes réparties sur ses deux stands au MWC.Xiaomi, plutôt habitué à tenir une conférence en amont du salon barcelonais, a quant à lui fait savoir que les journalistes devraient se contenter cette année d'une retransmission enpour suivre leurs annonces.Seulement, le trio de géants chinois n'est certainement pas le seul à soulever des inquiétudes. De petites marques chinoises doivent en effet investir les halls du salon, aussi bien côté smartphones qu'équipement réseau. Elles, n'ont fait connaître aucune mesure prophylactique particulière pour rassurer les organisateurs ou les futurs visiteurs du salon.Du côté de l'organisation en revanche, c'est, assure Le Figaro. À Barcelone, on se vante même d'avoir davantage d'inscrits que l'an passé (en 2019, près de 110 000 personnes avaient participé à l'événement). Mais faut-il voir dans cette décontraction un inquiétant laxisme, ou une assurance que des mesures drastiques ont été prévues ?En Chine, le coronavirus a déjà causé 492 morts d'après le dernier décompte publié aujourd'hui. 24 506 personnes seraient contaminées — pour l'essentiel en Chine. La France compterait six malades confirmés et l'Espagne, où se tiendra le MWC à la fin du mois, un seul.