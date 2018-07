Le mode sombre d'Outlook.com en version web est maintenant disponible

Comment activer le mode Sombre d'Outlook ?

Modifié le 25/07/2018 à 14h47

On le sait depuis quelque temps déjà : Microsoft prépare un Dark Mode pour la version web de sa messagerie Outlook. Alors qu'aucune date n'avait été annoncée, il est dès à présent possible d'activer ce mode plus respectueux des yeux, notamment le soir, pour regarder ses mails. Le site passe alors en écriture blanche sur fonds noir et gris, ce qui est moins éblouissant que la version d'origine.Activer le mode Sombre d'Outlook.com est très simple : il suffit de se rendre dans la page Paramètres rapides puis de cliquer sur le bouton "Mode Sombre". Il semble par ailleurs nécessaire d'avoir activé la beta d'Outlook pour avoir accès à cette fonctionnalité.Il faut tout de même noter que ce mode n'est pas accessible avec l'ensemble des thèmes... plus exactement, il n'est pour l'instant disponible que sur le Thème par défaut, le bleu. Nul doute que Microsoft s'appliquera à le proposer sur d'autres thèmes dans les semaines à venir !