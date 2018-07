Un mode sombre bientôt disponible pour la version web d'Outlook

Le mode nuit a la côte

Modifié le 06/07/2018 à 10h34

Lire vos mails le soir vous brûle les yeux ? Il sera bientôt possible d'activer un, si on en croit une réponse apportée par Microsoft à une suggestion. L'équipe travaille en effet sur cette fonctionnalité depuis «», et espère pouvoir «» la présenter officiellement.Et si le thème sombre n'a pas encore été mis en place, c'est parce que l'équipe cherche forcément à proposer «» possible. Cette recherche de la perfection - qui forcément, amène à se demander ce que Microsoft pourrait proposer de différent sur une telle fonctionnalité - a nécessité de nombreuses refontes dans les couleurs choisies mais aussi dans le code.Ces refontes semblent aboutir, puisque le message annonce que l'équipe «» et précise même que «».De nombreuses applications - et même des systèmes d'exploitation - semblent parier sur le mode sombre. C'est ainsi qu'un mode sombre a été ajouté dans la toute récente bêta de macOS Mojave Et pour ceux qui trouveraient que les logiciels ne vont pas assez vite pour intégrer ce type de fonctionnalité, n'oubliez pas que Flu.x peut vous aider ! Le logiciel permet d'adapter les couleurs et la luminosité de votre écran en fonction de l'heure.