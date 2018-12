⚡️Canon PIXMA TS6150 - Noir à 79 € (économisez 20.99€)

L'imprimante multifonctions pour tous vos besoins

Sans fil et sans contraintes

La PIXMA TS6150 est une imprimante touche à tout, qui vous permet à la fois d'imprimer vos documents personnels et administratifs, mais également de copier et numériser très rapidement afin d'en conserver une copie numérique sur votre ordinateur ou dans le cloud. Pas besoin de passer par votre ordinateur, son écran tactile de 5 pouces offre des options rapides afin de numériser une feuille automatiquement en quelques secondes.Grace à ses cartouches aux 5 encres séparées, la PIXMA TS6150 permet également d'obtenir une grande finesse dans le rendu des couleurs de vos photos. Portraits de vos amis ou paysages dépaysants, l'imprimante offre une multitude de nuances afin de retranscrire avec précision la lumière et les détails captés sur vos plus beaux clichés.Pour faciliter l'impression de vos photos, vous pouvez connecter directement en Wi-Fi et Bluetooth votre smartphone iOS ou Android grâce à l'application Canon PRINT à télécharger gratuitement ou directement depuis les options d'impression de votre appareil. L'appareil est compatible avec les standards du marché et se connecte en quelques secondes à votre téléphone ou à votre tablette.Compacte, légère, performante, la PIXMA TS6150 est définitivement un objet polyvalent et parfait pour tous les usages. Ne manque plus qu'un prix abordable pour en faire immédiatement un indispensable de votre bureau. Et c'est le cas ! L'imprimante Canon est actuellement à 79€, soit 20€ de réduction par rapport à son prix initial. Une offre exceptionnelle à ne pas manquer pour bien commencer l'année !