ARGON One : un boitier alu et ventilé pour Raspberry Pi sur Kickstarter

Un boitier au design minimaliste

Une participation minimale de 17 €

Le, ce nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit, s'est écoulé à plus de 19 millions d'exemplaires dans le monde depuis 2012 ! Il faut dire que ce mini-pc,, est plutôt performant et permet de nombreuses utilisations, aussi bien dans le domaine de la robotique que celui des jeux vidéo, de la domotique ou plus couramment, pour la création d'un système de stockage multimédia local (NAS).Initialement destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique, le Raspberry Pi se veut accessible au public, en particulier de la nouvelle génération. Ce boitier mis au point par Argon 40, « un groupe de geeks et d'enthousiastes de l'électronique » en reprend son concept.Argon 40, qui est également un revendeur agréé de Raspberry Pi , explique que leur mission consiste «». Selon eux, il y a en effet encore beaucoup à faire pour que le Raspberry Pi se démocratise dans les foyers, c'est pourquoi ils ont créé l'Argon One, un boitier minimaliste dont les fonctionnalités répondront à la grande majorité des utilisateurs de Raspberry Pi.Cet élégant boitier en alliage aluminium est surtout très astucieux, il offre une gestion idéale des câbles, une bonne dissipation de la chaleur, ainsi que l'ajout d'un bouton d'alimentation qui exécute un script d'arrêt dans Raspbian. L'accès GPIO a lui aussi été conservé grâce à un couvercle magnétique bien pensé. Le tout est refroidi par un ventilateur interne qui est contrôlé par le biais du circuit d'alimentation du boitier.La participation minimale pour bénéficier de ce boitier est de 17 €. Pour 43 €, Argon 40 vous fournit également le Raspberry Pi 3 B + et les participations supérieures contiennent entre autres carte SD, alimentation ou encore une télécommande multimédia.Pour commander ce boitier ou simplement en savoir plus, consulter la campagne Kickstarter en suivant ce lien . La campagne se poursuit pendant encore 10 jours.