Sound BlasterX G6 : une carte son pour... console de jeu

Un son 7.1 pour toutes les consoles de jeu

« Sound Blaster », un nom qui évoque certainement bien des choses au plus de 20... ou 30 ans. Eh biensévit toujours et propose aux gamers voulant augmenter la qualité sonore de leur expérience de jeu console, laL'appareil combine un DAC (taux d'échantillonnage 32 bit pour une fréquence max. de 384 kHz) ainsi qu'un amplificateur de casque de belle qualité offrant une plage dynamique de 130 dB. Sur le papier, la petite bête équipée du processeur audio SB-Axx1, fleuron de la marque, envoie donc du lourd.Concrètement, il suffit de brancher sa console de jeu ou son PC via USB (ou liaison optique et USB pour l'alimentation) sur la Sound BlasterX G6. Il suffira ensuite d'y raccorder son casque audio avec le port jack. L'appareil est bien entendu compatible avec tous les casques audios (quoi que pour la peine il faille le choisir de bonne facture), mais surtout avec les 3 consoles majeures du marché (Nintendo Switch, Xbox One et PS4).Les machines de jeu sont en règle générale très mal desservies au niveau audio. Cette carte son externe permet d'améliorer sensiblement cette partie en ajoutant le support du son Dolby Digital 7.1 virtuel pour les casques compatibles. Les effets audios en cours de jeu sont parfaitement spatialisés pour une immersion totale.Pour Low Long Chye, lede Creative, l'expérience offerte par la carte audio externe représente une avancée indiscutable dans le jeu vidéo sur console :La Sound BlasterX G6 est disponible dès à présent au tarif de 149,99€ sur le site officiel du constructeur.