On a testé le Sony WH-1000XM3 : le meilleur casque à annulation de son du marché ?

Prix et spécifications techniques

Design

Qualité sonore

Annulation des sons

Application Headphones Connect

Google Assistant

Autonomie

Conclusion

Sony WH-1000XM3 Les plus + Annulation active des sons carrément bluffante + Confort (même avec des lunettes) + Qualité sonore au top + Puce NFC, prise casque et USB Type-C + Recharge rapide Les moins - Pas de Bluetooth 5.0, ni de multipoint - Google Assistant pas au point - Contrôles tactiles peu précis - Autonomie "moyenne" (on chipote là)

Design Confort Qualité audio Isolation Autonomie 4.5

Lede Sony vient prendre la relève du XM2. Ce nouveau casque vise clairement le haut de gamme avec un prix officiel de 379,99 €. Il commence cependant à passer sous la barre des 300 € avec certaines promotions.Pour ce prix, on bénéficie évidemment d'un casque audio pourvu de ce qui se fait de mieux (ou presque). Sony oblige, cebénéficie du support du codec LDAC. AptX et AptX HD sont aussi de la partie. La musiqueest donc dans la ligne de mire, les écouteurs néodyme de 40 mm offrant une plage de fréquence de 4 Hz à 40 000 Hz.Si la qualité sonore devrait être au rendez-vous, le reste du casque n'est pas en reste avec des fonctionnalités comme le support du NFC, l'intégration de Google Assistant et bien entendu le fameux. Sony mise tout sur ce dernier point afin de détrôner l'excellentTout n'est malheureusement pas parfait. On pourra ainsi déplorer l'absence de Bluetooth 5.0 multipoint, il faut se contenter de la version 4.2. L'autonomie annoncée de 30h pourra aussi décevoir les utilisateurs les plus exigeants. Mais à première vue, le Sony WH-1000XM3 a de gros atouts pour séduire. Il est donc temps de vérifier tout cela dans les faits !Lire aussi : les meilleurs casque Bluetooth de 2018 Dès l'ouverture de la boite, le casque sans fil de Sony donne une excellente impression. Lové dans une sacoche de transport rigide, l'appareil est fourni avec un câblepour la charge ainsi qu'un cordon pour l'écoute filaire. La sacoche en elle-même respire la qualité avec son aspect "jeans" du plus bel effet.Mais trêve de bavardages, passons au décorticage du Sony WH-1000XM3. Son design reste très similaire au précédent modèle. Le constructeur a cependant allégé son dernier né, celui-ci pesant maintenantau lieu de 275 grammes précédemment.Le look reste cependant toujours aussi épuré. L'oreillette gauche comporte le bouton d'alimentation ainsi que celui pour l'activation de Google Assistant. C'est ici aussi que sont logées la prise jack 3.5 mm et la puce NFC. De l'autre côté du casque, il n'y a qu'un port USB Type-C. Le reste de la surface de l'oreillette est destiné aux contrôles tactiles.Ces derniers demandent un petit temps d'adaptation, s'avérant parfois imprécis lors des premières heures. Mais l'absence de boutons physiques sert à merveille le design du WH-1000XM3 qui reste tout en sobriété. C'est une vraie réussite visuellement.S'il est agréable à regarder, le casque Bluetooth de Sony l'est tout autant à porter. Les coussinets en cuir sont très moelleux, enserrant parfaitement la zone autour des oreilles. Les oreillettes ont une large zone de débattement, s'adaptant ainsi à tous types de morphologie. Malgré le poids de l'appareillage, il semble incroyablement léger une fois en place. L'arceau ne sert que très peu la tête, ce qui permet de porter le Sony WH-1000XM3 de longues heures durant sans ressentir de gène. Même avec des lunettes à montures épaisses, l'utilisation reste agréable, ce qui est assez rare.Pour l'instant, c'est presque un sans-faute pour le Sony WH-1000XM3. Reste à voir s'il tient ses promesses sur la qualité sonore. Pour le coup, nous n'irons pas par quatre chemins : ce casque est une vraie pépite.Les sons sont rendus à merveille, aussi bien dans les basses que dans les aigus. Pour peu que vous possédiez un smartphone compatible LDAC ou au minimum AptX/AptX HD, vous en aurez pour votre argent. Les morceauxque nous avons utilisés pour nos tests ont été rendus à la perfection. Métal, classique, rap, pop : le Sony WH-1000XM3 passe partout. Même pour les jeux vidéo il a fait montre d'excellentes capacités, bien qu'il ne soit pas conçu pour ce type d'usage.C'est LE gros argument de vente du casque de Sony, qui annonce ici la. Nous avons tenu à nous en assurer dans les faits. Une fois de plus, le WH-1000XM3 nous aura bluffé.Machine à laver, enfant en train de hurler, télévision en marche... Tous ces sons ont quasiment disparu une fois le casque porté. Lede Sony est vraiment impressionnant. Il n'aura été pris en défaut qu'une seule fois, quand les trois chiens de votre serviteur se sont mis à aboyer simultanément à moins d'un mètre du casque. Des grésillements se sont alors fait entendre dans les oreillettes avant de s'arrêter une fois l'accalmie arrivée. C'est la seule fois où nous avons été confrontés à ce petit problème qui nous aura montré les limites de l'appareil.Autre prouesse de Sony : l'annulation de son est adaptative. Selon la situation, le WH-1000XM3 laissera plus ou moins passer les sons extérieurs. Dans la maison, vous serez seul avec votre musique. En marchant à l'extérieur, l'appareil s'adaptera afin que vous puissiez entendre les voitures qui passent à proximité. Bien entendu, si les réglages de base ne vous conviennent pas, il est possible de les modifier selon vos préférences.Dernier point : pas besoin de retirer le casque pour entamer une conversation. Il suffit de poser la paume sur l'oreillette droite pour baisser la musique et augmenter les sons extérieurs. C'est très efficace pour une conversation ponctuelle !Bien qu'il ne soit pas uniquement destiné aux usagers de smartphones, le Sony WH-1000XM3 tire avantageusement partie de l'application. Cette dernière, très simple d'emploi, permet de bénéficier de divers réglages comme un égaliseur, le choix de la qualité sonore - meilleur son ou meilleur connexion - ou encore la gestion de l'arrêt automatique.La première étape une fois connecté au smartphone consistera à ajuster le casque à l'écoute. Un simple bouton lance l'opération qui prend moins d'une minute. Ce réglage devra être effectué à nouveau si vous changez les conditions de port du casque, par exemple dans le cadre d'un voyage en avion. L'appareil ira alors s'adapter à la pression atmosphérique afin de gérer l'annulation de son au mieux.Parmi les autres fonctionnalités utiles, on notera la possibilité de changer l'action dévolue au bouton physique de l'oreillette gauche. Par défaut, celui-ci permet de modifier le fonctionnement du: pleinement actif, coupé ou avec capture des sons proches. Mais une fois le casque mis à jour - ce qui prend plus de 30 minutes - vous pouvez assignerau bouton. Comme nous allons le voir au paragraphe suivant, l'assistant vocal est probablement le seul gros point faible de ce casque...Durant nos quelques jours de test, Google Assistant se sera révélé un obstacle plus qu'autre chose... Suite à la mise à jour du casque, l'application de Sony propose donc d'activer l'IA de Google avec le bouton physique. Bien entendu, nous nous sommes empressés de le faire afin de profiter de l'Assistant intégré.Sauf que les premiers jours, les essais se sont révélés désastreux... Chaque appui prolongé sur le bouton menait invariablement à la même issue : "Google Assistant n'est pas connecté" répété avec une voix charmante, mais finalement très frustrante !En y regardant de plus près, il semble que le problème provenait de l'application Google qui ne cessait d'indiquer que l'IA était connectée avant de se couper, puis de revenir et ainsi de suite... Après trois jours d'attente, une mise à jour semble avoir résolu le problème.Pour ne pas gâcher l'expérience musicale, nous vous recommandons de passer l'assistant américain en mode silencieux. Pour ça, un appui double sur le bouton physique suffit. Sinon, l'application de Sony vous permettra de revenir au fonctionnement classique en attribuant leau bouton.Sony annonce sur son site unepour son casque, avec l'annulation active du bruit en route. Lors de nos tests, ce temps a été atteint sans problèmes. Le WH-1000XM3 est donc plutôt endurant.Malgré tout, les utilisateurs les plus exigeants resteront sur leur faim, des modèles moins onéreux tenant parfois 10h de plus comme le Skullcandy Crusher Wireless pour ne citer que lui. Pour atteindre presque 40 heures, il faut couper leBonne nouvelle, si jamais la batterie vous semble trop moyenne, le casque bénéficie d'une. En utilisant un adaptateur 1.5A ou plus, 10 minutes de charge suffisent à insuffler 5h d'autonomie supplémentaire à l'appareil. En temps normal, comptez 3h pour remplir les batteries à fond.Vous l'aurez déjà compris, leest une vraie petite perle. Son prix élevé est largement justifié par ses nombreuses qualités, l'impressionnante annulation active des sons étant en tête de liste.Confortable et performant, ce casque audio est incontestablement le meilleur de sa catégorie à l'heure actuelle, arrivant sans problème au même niveau que le Bose QC 35 II. Il dépasse même ce dernier pour la qualité duAu final, le dernier né de Sony vient monter d'un cran le niveau du marché actuel. Il risque d'ailleurs d'être dur à détrôner. L'absence de Bluetooth multipoint lui coûte cependant la cinquième étoile. Malgré tout, s'il n'y avait qu'un casque sans fil à recommander cette année, ce serait bien le WH-1000XM3.