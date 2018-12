🔥 Bon Plan : Casque audio TaoTronics à 30,79€ avec le code HKM6EJFX

Sans un bruit

Le casque TaoTronics bénéficie avant toute chose d'une réduction de bruit active, un procédé généralement réservé aux casques les plus haut de gamme. Ce procédé permet d'annuler tous les sons extérieurs, comme la circulation ou le bruit ambiant afin de s'immerger plus profondément dans ses titres du moment, sans perturbation extérieure.L'appareil ajoute à cela un son très précis et clair, grâce à ses deux haut-parleurs à grande ouverture de 40 cm. Ils enveloppent entièrement l'oreille et profitent d'une puce Bluetooth CSR avancée qui permet la diffusion sans latence ou interruption de vos fichiers audio, en streaming ou localisés localement sur votre smartphone.Le TaoTronics permet également de passer et de recevoir des appels avec sa fonction kit mains libres et son système de micros intégrés. Profitant de la réduction de bruit active, votre voix est diffusée clairement, avec le retrait du son environnant pour une qualité d'appel sans égale. Vous pouvez l'utiliser toute la journée non-stop, puisqu'il propose une autonomie de 24H après une seule recharge.Le casque proposé par TaoTronics est un modèle très avancé, proposant les dernières technologies pour s'immerger dans ses albums adorés. Mais son dernier point fort, c'est bien évidemment son prix. Et c'est sur Amazon que vous pourrez vous procurer cet appareil au meilleur prix de 30,79€ avec le code HKM6EJFX.