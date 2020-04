Cyberpunk 2077 : la manette Xbox One Collector fuite sur Amazon

Lire aussi :

Ce 16 avril est un jour sombre pour celles et ceux qui attendaient avec impatience la sortie de. La date annoncée lors de l'E3 2019 n'aura en effet pu être maintenue, et CD Projekt Red a décalé la sortie de Cyberpunk 2077 au mois de septembre fait partie de la liste des jeux vidéo les plus attendus en 2020 . Or, sa sortie a été décalée au 17 septembre, dans l'intérêt des joueurs. CD Projekt promet par ailleurs deux extensions majeures pour Cyberpunk 2077 Or, pour conserver la hype des joueurs, ou par accident, Microsoft a mis en ligne sur Amazon Canada une édition limitée de sa manette Xbox One sans fil, aux couleurs du titre. Plus précisément, la manette est inspirée du personnage de Johnny SilverhandKeanu Reeves.! Selon le peu d'informations disponibles sur la page de vente, vous pourrez profiter de cette manette sans fil dès le 4 mai 2020.