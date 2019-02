Nouvelle Peugeot e-208 électrique : une autonomie entre 340 et 450 km

La Peugeot 208 (aussi) passe à l'électrique

Entre 340 et 450 km d'autonomie

Voitures et véhicules électriques



En 2019, Peugeot renouvelle l'intégralité de sa gamme 208, et lance sa, un modèle qui s'inscrit parfaitement dans la nouvelle vision «» du constructeur au lion.Grace à la plateforme modulable CMP du groupe PSA, Peugeot est en mesure de proposer. Une version qui sera disponible dès le lancement de la gamme à l'automne 2019, et qui disposera donc d'un moteur électrique de 100 kW, soit une puissance de 136 ch et un couple de 260 Nm.Côté performances, en mode Sport, laest capable de s'affranchir du. A noter qu'il sera également possible de conduire en mode Eco et en mode Normal. A ces modes de conduite s'ajoutent, à savoir le mode classique, et un mode dont la décélération est contrôlée par la pédale d'accélérateur.Côté autonomie,. La batterie de 50 kWh est garantie 8 ans ou 160 000 km.Trois modes de charge seront possibles, avec bien sûr cette bonne vieille prise de courant domestique, mais il faut alors compter 16 heures. Via une Wall Box, la recharge complète s'effectue en 5h15 (en triphasé). Enfin, à partir d'une borne publique, il est possible de recharger la Peugeot e-208 en 30 minutes (pour 80 % de charge).Cette nouvelle Peugeot e-208 sera évidemment dotée, qui diffuse les informations sur deux niveaux. A cela s'ajouteselon le niveau de finition ou les options choisies.Enfin,, sans oublier un socle de recharge à induction sur la console centrale, et jusqu'à 4 prises USB (dont une Type-C).