Salon auto de Genève : Audi révèle son Q4 e-tron, nouveau SUV compact électrique

En production fin 2020, début 2021

2019 : deux modèles électriques en approche

A l'aube de l'ouverture officielle du salon international de l'automobile de Genève, organisé du 7 au 17 mars 2019, Audi a levé le voile sur son dernier concept-car électrique qu'il exhibera lors de l'événement suisse : le, brièvement présenté dans un communiqué de presse laconique publié par la firme d'outre-Rhin.Si la marque aux anneaux conserve le secret quant à ses caractéristiques techniques, que l'on pourrait cependant en partie découvrir à Genève, les dates de production ont en revanche été communiquées par le groupe : fin 2020, voire début 2021. Ce nouveau SUV Compact devrait reposer sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, et affiche un look musclé.Évitons cependant de nous fier pleinement aux dessins, qui ont tendance à grossir les traits du véhicule de manière générale. Pour se faire une idée plus claire du modèle, rien de mieux que de l'admirer IRL (). Ledevrait ainsi rejoindre un catalogue de voitures électrifiées toujours plus étoffé au fil des années : 2019 accueillera d'ailleurs deux nouveaux modèles Audi.Selon une feuille de route publiée par un média espagnol le mois dernier, le groupe allemand prévoit de commercialiser sa fameuseau cours du premier trimestre de l'année, accompagnée d'une déclinaison sportive baptisée e-tron Sporback au quatrième trimestre.Bref, Audi met les bouchées doubles pour préparer sa transition vers le zéro émission.