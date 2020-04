Volkswagen : visitez son stand virtuel du salon automobile de Genève 2020

Visite guidée

Une composante essentielle de notre expérience marketing

Source : communiqué de presse

À croire que l'annulation du salon automobile de Genève 2020 a donné des idées au géant allemand Volkswagen. Car malgré les changements de planning causés par la pandémie du coronavirus, la firme d'outre-Rhin n'a pas chômé en recréant virtuellement son stand initialement imaginé pour l'événement helvète. Une alternative comme une autre, susceptible de donner un aperçu plus ou moins clair de ses avancées.À découvrir sur le site de Volkswagen , le fameux stand du fabricant a été découpé par zones dédiées : de la famille électrique ID., aux véhicules commerciaux en passant par les gammes hybride, R, Golf et Lifestyle. L'occasion pour les visiteurs de jeter un œil sur l'ID.3 ou l'ID. Space Vizzion, mais aussi lesproches de leur modèle de série que sont le Touareg R, les Golf GTI, GTD et GTE.En visite guidée ou en déplacements libres, l'expérience vous emmène au plus proche des véhicules exhibés, et vous donne l'opportunité de varier les coloris et les jantes de certains modèles. Certes, rien ne vaut une visite IRL (), mais la démarche a le mérite d'être innovante. Volkswagen cherche ici à garder un lien entre son entreprise et les utilisateurs, malgré les mesures de confinement actuellement mises en place en Europe.», clame d'ailleurs Jürgen Stackmann, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et de l'Après-Vente, dans un communiqué de presse officiel.Pour Jochen Sengpiehl, Directeur Marketing de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers, ce dispositif est amené à «».