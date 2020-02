Salon Auto Genève 2020 : Hyundai s'apprête à dévoiler son concept électrique "Prophecy"

© Hyundai

Que connaît-on de cette voiture ? Peu de choses, pour le moment, si ce n'est l'arrière du véhicule, dévoilé à travers un intéressant visuel, et la promesse de Hyundai qu'il «».Le concept de la Hyundai Prophecy sera dévoilé le 3 mars prochain au Salon de l'automobile de Genève 2020 et restera en présentation jusqu'au 15 mars.La marque sud-coréenne promet que son concept reflétera «», c'est-à-dire sa philosophiequi veut allier, comme son nom l'indique, sensualité et sportivité.Des informations bien maigres, en somme ! Un spot publicitaire de neuf secondes révèle toutefois un véhicule à l'aspect. La Hyundai Prophecy aurait par ailleurs pour mission de «». Nous l'attendons donc de pied ferme.