LA Auto Show 2019 : quels sont les modèles électriques et hybrides les plus attendus ?

Ford Mach-E

Volkswagen ID. Space Vizzion

Porsche Taycan 4S

Karma : Revero GTS et SC2 concept

Bollinger B1 et B2

Audi e-tron Sportback et RS Q8

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 2021

Hyundai : un concept de SUV hybride rechargeable mystérieux

Marqué par le salon automobile de Los Angeles, le dénouement du cru 2019 devrait nous réserver de belles surprises. L'événement californien, organisé du 22 novembre au 2 décembre - 18-21 novembre pour la presse - devrait faire l'objet de premières mondiales et d'annonces en tout genre en matière de mobilité électrique.De Volkswagen à Porsche en passant par Ford, Toyota ou encore Bollinger, nombreuses seront les marques à exhiber leurs produits et concepts zéro émission ou hybrides.depuis plusieurs semaines déjà, certains quatre roues devraient attirer davantage de curieux à leur stand. Clubic fait ainsi un point complet quelques jours avant ce rendez-vous incontournable. Après nous avoir longtemps mis l'eau à la bouche , le constructeur américain Ford lèvera le voile sur l'une des voitures électriques les plus attendues du salon : un SUV électrique inspiré de son iconique Mustang. A quelques jours de l'événement, la firme d'outre-Atlantique a révélé nom de son véhicule : Mach-E.À l'heure d'écrire ces lignes, les informations sur le véhicule sont sous embargo de Ford. Mais il y a fort à parier que le Mach-E se classera dans le catégorie des automobiles haut de gamme. Pour découvrir toutes ses specs, rendez-vous sur Clubic lundi 18 à 4h du matin (oui, on sait que vous êtes motivés), heure de la levée d'embargo !Avec une stratégie d'électrification intense, Volkswagen ne chôme pas en matière de véhicule électrique. Sa gamme ID., déjà composée de sept modèles zéro émission, accueille un nouveau venu répondant au nom d'ID. Space Vizzion. Celui-ci bénéficiera d'une première mondiale du côté de la Californie pour se positionner sur le segment des breaks familiaux, rapporte un communiqué de presse officiel Ce dernier évoque une autonomie de 590 kilomètres, selon le cycle d'homologation WLTP, un cockpit entièrement numérisé et des composants fabriqués à partir de matières premières durables. Basé sur la plateforme MEB du groupe d'outre-Rhin, ce quatre-roues est un dérivé du concept Vizzion dévoilé au salon de Genève 2018.Seulement un mois après l'introduction de sa Porsche Taycan électrique tant attendue, le fabricant allemand a levé le voile sur une version plus abordable de son bolide, la Taycan 4S . Le groupe a globalement publié l'ensemble de ses caractéristiques techniques, de sa puissance (530 chevaux ou 571 chevaux) à son accélération (100 km/h en 4 secondes) en passant par sa vitesse de pointe (250 km/h) et son autonomie (463 kilomètres).Disponible chez les concessionnaires français à partir de janvier 2020 pour la modique somme de 108 000 euros, la Taycan 4S sera surtout scrutée de très près au salon de Los Angeles. Approcher un bijou électrique de la sorte n'arrive pas tous les jours. L'événement californien sera l'occasion parfaite pour l'admirer sous toutes ses coutures, de l'extérieur comme de l'intérieur. La Taycan classique pourrait, elle aussi, s'inviter à la fête.Présentée plus tôt cette année au salon automobile de Shanghai, la Revero GT a marqué de son empreinte le paysage automobile électrique par des performances très élevées. Mais une nouvelle déclinaison encore plus puissante, surnommée Revero GTS, devrait s'inviter au catalogue de la marque américaine Karma Automotive.Ce dernier croit d'ailleurs connaître plusieurs spécifications de cette berline zéro émission, comme son temps d'accélération de 0 à 100 km/h, effectué en 3,5 secondes (contre 4,5 secondes sur la GT). Quant au reste de ses caractéristiques, la patience est de mise jusqu'au salon Angeleno.Le constructeur d'outre-Atlantique ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin : un coupé électrique répondant au nom de SC2 - une version améliorée de la SC1 - figurera au programme de l'entreprise. Aucune information n'a filtré à son propos, hormis une photorécemment publiée.En France, la maison Bollinger est davantage connue pour ses champagnes que ses voitures électriques. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, ce nom est un spécialiste du genre. C'est pourquoi la compagnie exhibera deux modèles zéro émission sobrement intitulés B1 et B2, du type SUV pour le premier et pick-up pour le second.Vendu à 125 000 dollars, le duo entrera dans sa période de production dès 2020, avant de fouler le bitume des routes américaines l'année suivante. Avec, à leur bord, un solide bagage technique : puissance de 614 ch, couple de 906 Nm, autonomie de 322 kilomètres, accélération de 0 à 100 km/h en l'espace de 4,5 secondes. Deux beaux bébés à découvrir à Los Angeles.Il est attendu de pied ferme par la communauté. Le coupé Audi e-tron Sporback de série, long de 4,90 mètres et équipé de phares Digital Matrix, fera l'objet d'une première mondiale au cœur de la cité des anges. Le véhicule «», peut-on lire sur un communiqué de presse . Date et heure de présentation : le 20 novembre à 3h du matin, heure française.A ses côtés, le «», est-il indiqué. Au programme : un moteur V8 bi-turbo et un système « mild hybrid » (MHEV) basé sur un système électrique principal de 48 volts. «» et «».Salué par la critique spécialisée, le Toyota RAV4 Hybride s'arme d'une déclinaison hybride rechargeable, baptisée RAV4 Plug-in Hybrid. Les utilisateurs auront désormais l'opportunité de le charger à une borne pour récupérer de la batterie. Selon Carscoops , qui cite l'entreprise nippone, ce crossover deviendra le RAV4 «» jamais conçu.Comment ? Grâce à une «». Peu de détails ont été publiés jusque-là. Le fait est que ce quatre roues ne devrait pas voir le jour avant l'année 2021, à en croire son appellation actuelle.Hyundai joue la carte de la marque mystérieuse. Le constructeur sud-coréen s'est en effet fendu d'un communiqué de presse pourun concept de SUV doté d'une motorisation électrique hybride rechargeable. Et c'est à peu près tout ce que nous savons à son sujet. Concept oblige, ce produit ne manquera pas d'attirer les foules lors de son exhibition.