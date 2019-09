Mercedes tease une berline électrique avant le salon de Francort

Une planche de bord futuriste

The #EQ story continues. See the next chapter of our all-electric vision at IAA 2019 in Frankfurt. #switchtoEQ pic.twitter.com/BbMUgHFeZf — Mercedes-Benz Press (@MB_Press) September 3, 2019

La prochaine « EQS » de Mercedes

Source : Numerama

Dans une série de tweets, l'entreprise s'est amusée à teaser sa prochaine. Il semble qu'il s'agisse d'une grande berline électrique de luxe.Leouvrira ses portes le 12 septembre prochain et promet déjà de nouveaux véhicules électriques alléchant. Chez, c'est- nom de la division électrique du constructeur - qui semble arriver sous la forme d', comme le laisse penser ce tweet datant du 4 septembre.Pourquoi une berline et pas un SUV ? Un second tweet révélant l'intérieur de l'automobile affirme qu'il s'agit d'un. On peut également voir queavec une console centrale remplacée par un écran incliné, ainsi que des sièges en cuir blanc. Des images qui donnent un résultat assez spectaculaire.Même si l'on sait encore peu de choses sur ce nouveau véhicule, elle devrait se nommerde Mercedes, la gamme de limousine de luxe du constructeur. La nouvelle génération de cette gamme devraient arriver pour 2020 et il semble que Mercedes soit désormais bien décidé à concurrencer la Porsche Taycan ou la Tesla Model S.Néanmoins, à partir de ce teasing, la presse spécialisée parle également d'un positionnement plus proche du CLS, le. Rendez-vous dans quelques jours pour avoir le fin mot de l'histoire.