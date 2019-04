Lisbonne accueille l'eCar Show 2019, un salon dédié aux véhicules électriques et hybrides

Une vingtaine de modèles à tester

Un tarif raisonnable

Si les salons de l'automobile ne manquent pas en Europe (on pense à Paris, Genève, ou Francfort), rares sont les événementsconsacrés à l'électrique et l'hybride. Un manque bientôt comblé par l', dont la première édition se tiendra au Centre de congrès de, du 3 au 5 mai prochain. Au total, une cinquantaine de voitures bénéficiera d'une mise en exergue.», a déclaré José Oliveira, Directeur du salon, sur la page officielle de ce nouveau rendez-vous. Et des tests, il y en aura :sera mise à la disposition du grand public.Les visiteurs auront ainsi l'occasion de découvrir les véhicules de marques à la renommée internationale : Tesla, BMW, Volkswagen, Volvo, Kia, Audi, Toyota, Hyundai, Fisker, Land Rover, Mini, Jaguar, Honda, Renault ou encore Nissan, pour ne citer qu'eux. Des motos électriques, tout comme des infrastructures de recharge, participeront également à la fête. Enfin, l'organisation prévoit la tenue detout au long du salon.Le choix de Lisbonne découle quant à lui deobservée au sein de la capitale portugaise. Le fait est que l'initiative est louable, et l'accès au Centre de congrès abordable : comptez, ou six euros en ligne, pour pénétrer dans les lieux.