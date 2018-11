Audi e-Tron GT Concept : une réponse musclée face à Tesla ?

Une Audi A7 Sportback électrifiée

Présentation aux États-Unis, face à Tesla

Source : Autoblog

Après le SUV e-Tron Quattro et l'e-Tron Sportback, dites bonjour à l'. Cette berlinecalque ses lignes sur celles d'une Audi A7 Sportback.Elle reprend quelques codes stylistiques d'une autre voiture de la gamme, l'Audi A5 Sportback, notamment au niveau des feux avants. Avec sa décoration très graphique qui mixe le noir et le rouge, elle se remarque au premier coup d'œil. Ce qui est plus discret en revanche, c'est la mention du logo Audi Sport sur la carrosserie. Il s'agit pourtant d'un point clé. Audi semble vouloirpour offrir une voiture avec un niveau de performance potentiellement élevé. Très élevé.Que connaît-on de ses performances justement ? L'Audi e-Tron GT Concept devrait disposer d'une batterie de 100 kWh,et d'une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Elle sera construite sur la plateforme de la Porsche Taycan, une voiture cousine, issue du même groupe. De quoi supposer une puissance de 600 chevaux...C'est dans le cadre du salon de l'automobile de Los Angeles que la marque aux anneaux va dévoiler cette Audi e-Tron GT, sans camouflage. Un hasard ? Pas du tout ! Dans le pays de Tesla et montrer qu'une alternative est accessible. Le constructeur possède un ambitieux programme de développement de sa gamme électrique, avec 20 voitures qui devraient être disponibles d'ici 2025.L'Audi e-Tron GT pourrait débarquer dans les concessions et sur nos routes à partir de 2020. Plus d'informations lors de la présentation officielle, dans le cadre du Los Angeles Auto Show.