La Hyundai Nexo bat le record du monde d'autonomie pour un véhicule à hydrogène

778 kilomètres au compteur

Un record accessible à tous ?

Source : AutoBlog

Le constructeur a utilisé pour cela une Nexo, le SUV à hydrogène qu'il produit depuis 2018. Celui-ci est parvenu à effectuer un trajet de 778 kilomètres et possédait à l'arrivée encore suffisamment d'énergie pour faire 49 kilomètres supplémentaires.Le véhicule a été piloté par l'aéronaute suisse Bertrand Piccard, déjà connu pour avoir fait le tour du monde en ballon en 1999. Il est aussi en partie à l'origine du projet Solar Impulse , un avion solaire à bord duquel il a une nouvelle fois fait le tour du monde en 2015 et 2016.Pour le pilote, il s'agissait de prouver la viabilité de l'hydrogène en tant qu'énergie à envisager sur les véhicules de série. Le 27 novembre, suite à son record, il a ainsi tweeté : «». Il redirige ensuite vers son article sur le sujet , publié le même jour.Le trajet a été effectué en France et au Luxembourg : Bertrand Piccard est arrivé le 26 novembre au salon du Bourget, à Paris, en étant parti la veille de Sarreguemines, en Moselle, où se trouve la seule station-service à hydrogène de la région Grand Est. Le président du conseil régional concerné, Jean Rottner, a d'ailleurs déclaré : «», avant d'ajouter, «».Cette technologie a cependant un prix, la Nexo étant affichée à 75 600 euros sur le site de Hyundai . Sur cette question du prix, Bertrand Piccard a déclaré : «». Le constructeur adopte d'ailleurs une position plus tempérée que son pilote, déclarant ne pas vouloir «», tout en affirmant considérer l'hydrogène comme une alternative durable.