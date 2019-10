Le nouveau crossover Toyota C-HR hybride gagne en puissance

© Toyota

Le Toyota C-HR nouveau est annoncé

Une motorisation hybride 1,8L remaniée

Source : Motor1

Le constructeur conserve le modèle hybride 1,8 L de 122 ch, mais propose également une nouvelle version hybride 2,0 L de 184 ch.Toyota annonce aujourd'hui la version re-designée de son emblématique C-HR (pour), lancé en 2016. Côté look, la proue et la poupe ont été légèrement remaniées, et l'on y retrouve des éclairages LED, à l'avant comme à l'arrière.Avec des feux reliés par un petit becquet noir, l'arrière du véhicule profite donc d'une nouvelle signature lumineuse.Sous le capot, Toyota a décidé d'ajouter une gamme de motorisation hybride, avec la possibilité d'opter désormais pour un moteur 2,0 L de 184 ch. Ce dernier vient en complément de la motorisation 1,8 L et 122 ch.Toyota précise que le système hybride 1,8 L a néanmoins été remanié, et le constructeur promet une consommation en baisse. Les intéressés peuvent ainsi envisager le Toyota C-HR avec deux motorisations distinctes, toutes deux hybrides.En ce qui concerne le comportement, Toyota annonce avoir opéré une modification des suspensions qui devrait améliorer le confort routier, sans altérer la maniabilité et le dynamisme du C-HR. Le constructeur précise également que toutes les variantes ont fait l'objet de mesures de réduction des caractéristiques NVH, au profit du confort acoustique de l'habitacle.À bord, le nouveau Toyota C-HR inaugure un nouveau système multimédia. Celui-ci permet désormais l'intégration complète d'un smartphone et prend même en charge les dernières versions d'Apple Carplay et d' Android Auto . De leur côté, les mises à jour cartographiques s'effectueront en OTA, ce qui constitue toujours un certain confort pour l'utilisateur.Reste désormais à connaitre la date de disponibilité, ainsi que le prix de ce nouveau Toyota C-HR.