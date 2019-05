Ferrari va dévoiler un supercar hybride à la fin du mois

Emblématique, unique, ambitieuse : les adjectifs ne manquent pas pour qualifier cette station orbitale née d’une collaboration étroite entre les grandes organisations spatiales et avec la participation de 16 pays. En orbite depuis plus de 20 ans et occupé en permanence, ce véritable laboratoire scientifique qui joue un rôle crucial dans plusieurs domaines arrive cependant en fin de vie et pourrait être désorbité entre 2024 et 2028. Zoom sur un programme vers lequel les regards du monde entier se tournent régulièrement.