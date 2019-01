Mobike, leader mondial du partage de vélos, change de nom

Mobike

« Meituan Bike » vise la rentabilité

Source : TechCrunch

L'an dernier,avait été rachetée par le géant chinois, qui propose une large gamme de services via son application (livraison de repas, réservation d'hôtel, etc.). Cette opération conférait alors au service de location de vélos le statut de licorne, avec une valorisation estimée à 2,8 milliards d'euros.Depuis, l'application Meituan a intégré la possibilité d'emprunter une bicyclette, parmi les autres fonctionnalités proposées. Et l'incorporation de Mobike va bientôt être complète, puisque la société prendra à présent le nom de « Meituan Bike », d'après une lettre interne du vice-président de Meituan, Wang Huiwen.Le service de vélos en libre-service revendique 200 millions d'utilisateurs dans une dizaine de pays (dont la France, avec Paris), ce qui en fait le leader mondial de la discipline. Malgré tout, l'entreprise se trouve en situation de déficit, à l'instar de plusieurs de ses rivaux.En effet, la société fait principalement face à la concurrence d'Ofo, également chinois, confronté à d'importants problèmes de trésorerie. Une situation dont essaie de profiter un nouvel entrant,, lui aussi chinois, qui a choisi d'adresser en priorité les villes moins peuplées.