Toyota présente son nouveau RAV4 Hybride, avec des performances relevées

Les atouts du début retrouvés, mais un modèle davantage apprécié en ville



Une sécurité renforcée et une part de conduite autonome



En 1994 sortait le premier. Le modèle n'était pas très joli et pouvait embarquer essence et diesel, bref, c'était une autre époque. Le 16 janvier, le constructeur japonais a définitivement levé le voile surqui rehausse ses performances, une fois de plus, ainsi que son confort et son niveau de sécurité. En 2017, le RAV4 fut le SUV le plus vendu au monde, et le quatrième modèle mondial tous modèles et marques confondus, avec plus de 800 000 unités écoulées.Toyota a voulu redonner au RAV4, avec un véhicule qui présente les qualités de baroudeur et les atouts d'un 4X4 solide, couplés à des dimensions compactes et un comportement sur route qui se rapproche de celui d'une berline, ce qui le rend encore plus appréciable en ville.Avec un centre de gravité bas, ainsi qu'un toit et une ligne de capot abaissés, l'habitacle offre à la fois plus de place et de confort (en témoigne son coffre de 580 litres VDA), tout en présentant une finition soignée d'une qualité qui nous semble particulièrement élevée.Fort de sa motorisation hybride-électrique, le Toyota RAV4 en impose sous le capot. Le constructeur vante une version en deux roues motrices deet une version en transmission intégrale AWD-i de 222 chevaux. Dans des conditions difficiles, notamment sur les surfaces humides et glissantes, le véhicule peut compter sur, qui lui prête des performances supérieures.Le tout nouveau RAV4 est accessoirement le, comme le système de sécurité précollision (PCS) qui détecte les piétons, le régulateur adaptatif intelligent (iACC), l'alerte de franchissement de ligne (LDA) avec aide au maintien dans la voie, la lecture des panneaux de signalisation (RSA) et la gestion automatique des feux de route. Ces derniers sont destinés à davantage diminuer le risque d'accident en apportant une assistance utile au conducteur. Certains vont jusqu'à comporter