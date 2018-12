Les vélos en libre-service Ofo ne roulent déjà plus à Paris

Le vélo en free floating n'est pas assez rentable





et les vélos en libre-service, ça n'est définitivement pas une histoire d'amour. Après les ratés de Gobee Bike et oBike, les bicyclettessont en train de disparaître. L'entreprise chinoise a annoncé sur son compte twitter français, lundi, que son service est. À Paris,, sans borne d'attache, qui aujourd'hui n'est plus active.Plusieurs clients ont désespérément constaté que leur abonnement à renouvellement automatique n'avait pas été reconduit. En octobre 2018, dix mois après son arrivée dans la capitale, le service Ofo se targuait d'avoir atteint le million de trajets. L'entreprise s'était même liée à la RATP via un partenariat permettant la mise à disposition de ses vélos auprès des usagers du tramway T3a à un tarif faible.Mais les efforts d'Ofo auraient été vains, et la branche française semble payer le prix de la politique du siège chinois de la société, qui pourrait mettre un terme à ses activités à l'international, dont les retombées économiques sont loin d'être satisfaisantes. En attendant, Ofo a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour rapatrier les vélos qui traînent encore dans la capitale.