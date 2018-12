La SNCF veut mettre en circulation des trains à hydrogène dès 2022

Sortir du diesel, un enjeu de taille pour la SNCF

« L'hydrogène possède d'indéniables atouts pour le TER et les Régions »

Laavait décidé de réunir les différentes régions de France autour d'une table, le 5 décembre à Saint-Denis, pour, censé permettre à la compagnie ferroviaire de, un objectif affiché à long terme.» a annoncé Pierre Izard, directeur général délégué Système et Technologies Ferroviaires SNCF. La compagnie vise deset une première circulation pourPour la SNCF , l'enjeu d'une exploitation plus écologique de ses lignes (TER notamment) est majeur. Guillaume Pepy, le président du directoire du groupe public ferroviaire, veut en effet. Aujourd'hui, des efforts sont déjà entrepris puisque 50 % du parc TER est équipé de traction thermique, et 20 % est bi-mode, un mélange d'électrique et de thermique qui récupère et stocke les énergies de freinage ou les biocarburants, que la SNCF veut aussi développer.S'agissant du développement de la technologie hydrogène, celle-ci permetet d'autres émissions polluantes. Pour le favoriser, la SNCF va lancer une étude de faisabilité et s'engage à établir un cahier des charges en lien avec les Régions pour définir les caractéristiques du futur TER à hydrogène, notamment son financement. Un tel développement nécessitera de, notamment pour assurer la maintenance des futurs trains.», précise le directeur général TER, Frank Lacroix. La SNCF continue, dans le même temps, de se préparer à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, qui doit intervenir à la fin 2019 et devrait s'étaler jusqu'en 2039, au moins...