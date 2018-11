Le MIT met au point un avion propulsé par la seule force des ions

MIT Electric Aircraft Initiative

La magie des ions à la rescousse

Pas encore opérable à taille commerciale

Source : The Verge.

S'il faudra vite évacuer le fantasme de prendre un jour un vol long-courrier sans faire avec le vacarme assourdissant des turbines, les travaux de cette équipe de chercheurs du MIT () n'en viennent pas moins de déboucher sur une première en matière d'aéronautique : un avion capable de voler sans système de propulsion traditionnel. Pour parvenir à cette prouesse, l'équipe se base sur un « simple » vent ionique.Concrètement, comment tout cela fonctionne ? Les chercheurs du MIT ont adapté à leur dessein le phénomène de vent ionique, obtenu à l'aide de deux électrodes suffisamment puissants pour agiter des ions et générer une poussée.Connu depuis les années 60 (Apple avait d'ailleurs cherché à utiliser un système à vent ionique pour refroidir ses Mac en 2012), ce principe physique est dans le cas présent employé pour propulser le prototype (de 2,45 kg seulement), dans un silence absolu, et sur toute la longueur d'un hangar. Revers de la médaille : une utilisation pour des vols commerciaux est encore très loin d'être envisageable.Et pour cause, ce système de propulsion « passif » nécessite tout de même l'intégration d'une batterie conséquente sur le prototype. Une batterie (destinée à alimenter l'électrode embarqué indispensable à la poussée), qui deviendrait très volumineuse dans le cas d'un appareil voué à accueillir des passagers. De quoi poser plus d'un problème de conception, notamment en termes de répartition des charges.Pour l'heure, les chercheurs du MIT préfèrent donc évoquer des applications dans le secteur des drones. L'un d'entre eux s'avance toutefois un peu plus en estimant que le principe pourrait se coupler à un mode de propulsion classique. L'idée serait alors de créer des avions « hybrides », nettement plus économes en carburant que les appareils actuels. Affaire à suivre.