Vous pouvez maintenant déverrouiller votre voiture Volkswagen avec Siri

« Dis Siri, verrouille ma voiture »

Compatible avec les Raccourcis Siri

Facturé 17,99$ par mois, le servicepermettra à ses abonnés de profiter d'une intégration complète avecsur leur véhiculeDans un communiqué , Volkswagen annonce que les abonnés au service Car-Net disposeront de toute une panoplie d'interactions pour rendre leur véhicule plus intelligent.L'un des exemples avancés par le constructeur concerne le verrouillage et le déverrouillage des véhicules équipés. Un simple « Dis Siri, verrouille ma voiture » chuchoté à votre iPhone ou Apple Watch, et le tour est joué.Mais l'intégration ne s'arrête pas là, puisqu'il est globalement possible de contrôler tout l'attirail technologique des véhicules Volkswagen à l'aide de l'assistant vocal d'Apple. Vous pouvez ainsi, ou de régler la température du chauffage à 20°C avant même d'avoir mis un pied dans votre automobile.Disponible uniquement sur les iDevices équipés d'iOS 12, l'intégration de Siri dans Car-Net permet également l'usage des. Ceux-ci permettent à l'utilisateur de réaliser des tâches automatisées par une simple commande vocale.Dans l'exemple avancé par le constructeur automobile, il devient possible de demander à Siri où se trouve son véhicule, ou encore combien d'essence il reste dans le réservoir et combien de kilomètres il est possible de faire avec ce volume.. Nous avons contacté Volkswagen pour plus d'informations à ce sujet, sans réponse pour le moment.