Trottinettes électriques : à Paris, 135 euros d'amende si on roule sur les trottoirs

La Mairie de Paris annonce une série de mesures

Une campagne pour sensibiliser aux risques

La mesure principale destinée à encadrer les « mobilités innovantes » - comprendre trottinettes électriques, hoverboards et autres gyropodes - sera la verbalisation des usagers de trottinettes circulant sur les trottoirs et perturbant la bonne circulation des piétons.Les agents assermentés pourront en effet distribuer. Selon une étude du journal Le Parisien, les accidents de trottinettes électriques, généralement une collision avec un piéton, ont augmenté de 23 % en 2017 avec 284 blessés. La Mairie de Paris entend «» ainsi que de détecter les comportements les plus dangereux.La régulation du stationnement de ces véhicules innovants est aussi une des mesures de la Mairie de Paris. Anne Hidalgo compte en effet faire aménager des emplacements dédiés à ce nouveau type de véhicule, un essai est actuellement en cours dans les 2e et 4e arrondissements de la capitale. Les trottinettes mal stationnées empêchant la bonne circulation des piétons, ou l'accès à la voie publique, pourront être déplacées en fourrière et leur propriétaire forcé de régler une contravention.Une campagne de communication devrait également voir le jour afin d'inciter les usagers àet faire attention aux différents profils de piétons (enfants, personnes âgées, etc.).Enfin, les principaux protagonistes du marché - tels queet- pourraient être amenés à payer une redevance, étant donné que, explique la Mairie de Paris. Le dialogue devrait débuter prochainement avec le projet de loi sur les mobilités.