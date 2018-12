Porsche abandonne le Diesel et se focalise sur l’hybride et l’électrique

Porsche change de stratégie

L'avenir est à l'hybride et l'électrique

Source : Bild.

C'est en marge du procès ouvert en Allemagne depuis le 10 septembre contre Volkswagen , maison-mère de Porsche, qu'Oliver Blume, président du directoire chez, a décidé de faire son annonce. Il a déclaré au quotidien allemand, ce dimanche 23 septembre, que la marque va cesser de commercialiser les versions diesel de ses voitures de sport.Cette annonce marque plutôt un tournant vers l'électrique et l'hydrique pour Porsche, puisque la marque allemande n'a vendu que 17 % de véhicules diesel l'an dernier en Europe et 12 % dans le monde. Porsche avait par ailleurs déjà arrêté de proposer des versions diesel de ses nouveaux modèles depuis février 2018.Bien que la nouvelle prenne un certain écho dans la presse et dans le monde de l'automobile, il faut noter que Porsche n'est pas le premier constructeur à abandonner le diesel.ont déjà une longueur d'avance sur ce point. Toutefois, le scandale dune cesse d'avoir des répercussions outre-Rhin, le procès qui s'est ouvert le 10 septembre relance d'ailleurs le débat sur cette technologie controversée. Porsche appartenant au groupe Volkswagen, on comprend pourquoi cette nouvelle suscite autant d'intérêt.a tenu à préciser Olivier Blume. Il ne fait aucun doute que le rappel de 60 000 SUV Cayenne et Macan par l'autorité fédérale allemande a terni l'image de la marque de luxe.La sortie du diesel est donc bien programmée pour Porsche, la marque allemande a en effet déjà investipour développer une gamme de véhicules hybrides et électriques.Le lancement en 2019 de la Porsche Taycan , déjà planifié, devrait marquer la première étape de cette étonnante transition.