Mercedes dévoile son projet fou de concept car autonome et modulable

Mercedes entrevoit un futur sans conducteur

Avec son nouveau concept baptisé, le constructeur allemand nous laisse entrevoir sa vision de l'avenir de l'automobile et elle est pour le moins surprenante !Comme le fait savoir, maison-mère de Mercedes, ce projet un peu fou a d'abord été pensé pour le transport urbain, en prévision du trafic routier de 2030 :

« « Le but est de transporter plus de personnes et de biens, mais avec moins de véhicules sur une infrastructure qui ne change pratiquement pas, dans le but de désengorger les centres-ville, tout en répondant aux besoins grandissants de mobilité des consommateurs » »

Une voiture intelligente qui interagit avec son environnement

Mondial Auto Paris 2018



Retrouvez nos actus, dossiers et diaporamas sur le Mondial de l'Auto 2018 qui se tient du 4 au 14 octobre ! Voir les articles

Bien qu'il n'y ait rien de très surprenant que Daimler entrevoit le futur de l'automobile en se passant de conducteur, grâce à une intelligence artificielle, la vidéo de présentation du projet nous dévoile une caractéristique quelque peu inattendue : le Vision Urbanetic sera hautement modulable.En effet, outre son habitable compact, ce véhicule sera capable de prendre en charge jusqu'à 12 passagers grâce au module «», ou dix palettes de manutention EPAL avec le module cargo. Il serait possible de passer d'un module à l'autre de façon automatique et autonome en fonction des besoins, et ce en seulement quelques minutes. Le module cargo aurait alors un volume de chargement de 10m3 pour une longueur totale de 5.4 mètres. Le châssis est donc doté de toutes les fonctions de conduite, il pourra rouler même sans habitacle. La motorisation sera bien entendu électrique.Les innovations proposées par Mercedes ne s'arrêtent pas là. Le Vision Urbanetic "". Concrètement, le véhicule sera capable de déterminer et d'optimiser le meilleur itinéraire en fonction d'un grand nombre de paramètres.Pour des questions de sécurité, le véhicule communiquera également avec l'environnement extérieur. Il enverra par exemple des signaux aux piétons qui souhaitent traverser la route afin de leur faire comprendre qu'ils ont bien été perçus par le véhicule autonome. Un écran placé à l'avant du châssis permettra de diffuser des animations, alors que des centaines de lampes seront placées sur les parois latérales afin de faire comprendre aux piétons qu'ils ont bien été repérés.