Avec la nouvelle IA intégrée à ses véhicules, BMW espère révolutionner la conduite

PaulLP / Shutterstock.com

« Hey, BMW ! »

Une ouverture vers d'autres écosystèmes

Après son projet de voiture autonome prévu pour 2021, BMW se lance dans les assistants vocaux personnels. Sobrement intitulé, la nouvelle intelligence artificielle du groupe allemand risque de faire des heureux. Lancée en mars 2019 sur les modèles intégrant le dernier système d'exploitation 7.0, cette nouvelle technologie devrait considérablement transformer l'expérience client du conducteur : plus de confort, plus de sécurité, plus d'interactions.En premier lieu, la firme d'Outre-Rhin n'a pas vraiment fait dans l'originalité concernant l'activation de son assistant vocal :seront les premiers mots à formuler pour débuter l'expérience. Une formule qui rappelle forcément celle de Google... Mais rassurez-vous, chaque usager aura l'opportunité de le renommer avec un petit nom plus atypique, peut-on lire dans le communiqué de presse publié sur son site.Outre cette option somme toute secondaire, l'assistant vocal intelligent sera surtout capable de s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Si ce dernier est fatigué et le dit à voix haute, alors l'intelligence artificielle de BMW ajustera l'ambiance lumineuse pour le garder éveillé. De même en cas de température trop fraîche ou trop élevée. En bref, l'IA sera à vos petits soins.Changer la radio et soumettre des trajets habituellement empruntés par le propriétaire du véhicule font également partie des ses fonctionnalités, tout comme l'explication de diverses options proposées par l'automobile. A noter que l'assistant vocal intelligent évoluera avec le temps en assimilant les réglages du conducteur pour devenir un compagnon de route très fonctionnel, et se verra ajouter des nouveautés au fil des multiples mises à jour.A l'avenir, BMW envisage d'élargir la compatibilité de ses véhicules à d'autres écosystèmes, comme ceux de Google (Google Assistant) et d'Amazon (Amazon Alexa). Enfin, sachez qu'une liste restreinte de pays bénéficiera de ce système dans un premier temps : États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Suisse, Autriche et Brésil, Japon et Chine (mai 2019). La patience est donc de mise.