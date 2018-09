Premier accident pour la voiture autonome d'Apple (mais ce n'est pas de sa faute)

Un accident de voiture révélateur

Le software privilégié au hardware

Célèbre pour sa discrétion la plus totale quant à l'avancée de ses projets internes, la marque à la pomme ne reste pas moins vulnérable aux fuites en tout genre. En témoignent les derniers leaks survenus en août dernier , lorsque le design de ses prochains iPhone, normalement dévoilés lors de sa keynote du 12 septembre 2018, sont apparus sur le net. Apple se veut en revanche très discret sur l'avancée du Project Titan, lié aux voitures autonomes.Selon les nombreuses spéculations de ces dernières années, les équipes de la firme de Cupertino focaliseraient leurs efforts sur un véhicule sans conducteur. Ou du moins sur un système adressé aux automobiles autonomes, comme l'avait suggéré Tim Cook, PDG de l'entreprise, à l'occasion d'une interview accordée à Bloomberg. Sans que l'on en sache davantage sur ce programme de travail, même si l'affaire des plans dérobés par un ancien employé d'Apple aurait pu révéler ses intentions.Sauf qu'un récent accident mineur enregistré auprès dude Californie a quelque peu retiré le voile de mystère qui entourait jusque-là le Project Titan. Car un véhicule autonome d'Apple, un SUV Lexus RX450h plus précisément, est en effet impliqué dans ce petit incident n'ayant entraîné aucun blessé. Roulant à une allure de 2 km/h, l'Apple Car s'est faite emboutir par une voiture électrique Nissan Leaf, enregistrée à 24 km/h.Recensé le 24 août à 14h58 dans la ville de Sunny Cale, dans le comté de Santa Clara (Californie), l'accident vient surtout corroborer les dernières rumeurs selon lesquelles la multinationale américaine travaillerait davantage sur une solution software qu'un produit hardware. Preuve en est avec le modèle de véhicule utilisé lors de ses tests, un SUV Lexus RX450h. A noter que la firme à la pomme a enregistré 66 voitures autonomes au DMV, la plaçant comme l'une des plus grandes flottes de Californie.