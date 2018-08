Harley-Davidson commercialisera sa première moto électrique en 2019

Harley-Davidson

Une stratégie baptisée More roads to Harley-Davidson

L'électrique comme moteur de croissance

Fondée en 1903, l'entreprise de Milwaukee aux Etats-Unis, est en train de subir un profond et radical changement de vision en rompant avec la longue tradition qui a amené la marque à devenir incontournable dans l'univers des grosses cylindrées. Matt Levatich, le PDG de la société, a déclaré que les nouveaux produits se devait d'être conçus en réponse aux temps qui changent.L'annonce du lancement de cette moto électrique, en 2014, a effectivement fait prendre un virage très anguleux au fabricant américain et a attisé la curiosité des aficionados. La Livewire ne sera d'ailleurs pas la seule moto électrique à figurer dans le catalogue Harley-Davidson puisque, d'ici 2022, deux autres modèles de motos devraient la rejoindre, ainsi que deux vélos urbains. L'objectif de cette nouvelle stratégie, baptiséeest clairement d'établir une nouvelle base de clients, notamment en Inde où le marché offre de nouveaux débouchés.Par ailleurs, pour les amoureux des cylindrées, Harley-Davidson prévoit également le lancement de modèles plus classique (entendre par là qu'ils consomment pas mal de carburant), comme la bimoteur Pan America qui sera son premier trail, ou encore le StreetFighter. Les gammes Cruiser et Tourings devraient, quant à eux, être conservées dans le catalogue de la marque.De plus en plus concurrencée par les marques asiatiques, la célèbre marque prônant la liberté sur deux roues compte bien s'appuyer sur la source d'énergie alternative pour renouveler sa clientèle. En effet, ces dernières années ont plutôt été pénibles économiquement parlant pour Harley-Davidson, qui a perdu plusieurs milliers de clients.Les motos électriques font partie d'un plan de développement censé attirer de nouveaux bikers, plus jeunes et écolos. Comme le dit Matt Levatich :