Ninebot va lancer le gyropode Segway qui se transforme en kart

Siège, volant, freins, pare-chocs... entre fun et sécurité

Modifié le 20/07/2018 à 14h33

Vous pensiez que les karts à pédales étaient seulement réservés aux enfants ? Que vous ne pourriez pas vous mettre dans la peau du plus célèbre des pompiers, Mario Kart ? Alors nous sommes heureux de vous annoncer que cette époque sera bientôt révolue ! En effet, Ninebot va prochainement présenter un modèle de gyropode tout à fait particulier, équipé d'un kit qui devrait lui permettre de faire de vos rêves ci-évoqués... une réalité.Le fabricant(l'entreprise américaine Segway fut rachetée par sa concurrente chinoise Ninebot en 2015), qui a commercialisé plusieurs modèles de gyropodes très prisés par les touristes, que l'on peut apercevoir un peu partout ces dernières années, s'apprête à frapper un grand coup.Comme le rapporte Abacusnews , le leader mondial des véhicules électriques gyroscopiques devrait présenter, le 24 juillet prochain à Los Angeles, un nouveau modèle équipé d'un kit capable de transformer votreen un parfait petit kart à pédales.Et ce dernier devrait comprendre tout le matériel nécessaire à transformer l'objet roulant en une machine confortable et sécurisée. Sont ainsi annoncés un volant, un siège que l'on peut adapter à la taille de son conducteur, des freins électriques et un pare-chocs avant. Sans oublier les deux roues supplémentaires, en plus de celles du Segway miniPRO, votre instrument de base.Si on ignore encore le prix et la disponibilité de l'appareil, nul doute qu'il convaincra de nombreux curieux et grands enfants du monde entier.